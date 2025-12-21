グッドスマイルカンパニーは、「テーブル美術館」シリーズより、「figma ゴッホ作ひまわり」(13,750円)を発売する。2026年8月発送予定。2026年2月10日までグッドスマイルカンパニー公式ショップで予約受付中、一人3点まで。「figma ゴッホ作ひまわり」は、フィンセント・ファン・ゴッホの絵画「ひまわり」をアクションフィギュアシリーズ「figma」で再現したアイテム。"だれもが知っているあの芸術作品が、figmaになって動き出す"