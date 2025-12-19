もしかして年末の「NHK紅白歌合戦」への出場もあり得るのでは――。今年の頭には、そう密かに期待されていたのが「おニャン子クラブ」だ。今年、デビュー40周年を迎え、記念コンサートも開催された。結成20周年のAKB48が「紅白」に出るのだから、大人数アイドルグループの元祖とも言えるおニャン子が選ばれてもおかしくはなかったのに、なぜ彼女たちにお呼びがかからなかったのか。＊＊＊【写真を見る】バラエティで“激変”!?