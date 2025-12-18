ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 青森県庁「カスハラ対策」で通話録音を宣言 毅然対応に支持の声続々 青森県 SNS カスタマー・ハラスメント（カスハラ） 時事ニュース J-CASTニュース 青森県庁「カスハラ対策」で通話録音を宣言 毅然対応に支持の声続々 2025年12月18日 13時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 青森県庁が県庁電話での「カスタマーハラスメント対策」の導入をXで報告 22日から県庁電話の通話録音と録音告知アナウンスを実施するという これには「県庁の判断を支持してます」「いいぞ！」などの声が上がった 記事を読む おすすめ記事 楽天・マエケン 背番号はマー君の「１８」に葛藤「僕がつけるべきではないのかな」本人に相談し決断 決意表明「生涯楽天」も宣言 2025年12月17日 5時1分 関東学生連合、箱根路の出走区間は選手の「ポイント」で決定…坪田監督「適性度外視でも公明正大」 2025年12月16日 11時47分 『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』、「エクセドラ通信 アニメ最終話放送記念& ゆく年くる年キャンペーンSP」を12月21日(日)17時30分から配信決定！ 2025年12月18日 12時0分 超特急タカシ「エビライ」裏側公開 同期・DISH//からの差し入れに「さすが皿特急」「EBiDANの絆尊い」と反響 2025年12月17日 15時28分 【大宮競輪・ガールズ】１着発進の中島瞳「偉大な先輩、太田りゆさんに勝って優勝したい」 2025年12月17日 16時21分