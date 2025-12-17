ホンダは１７日、今月下旬から来年１月上旬に日本と中国の工場で生産停止や減産を行うことを明らかにした。オランダに本社を置く中国資本の半導体メーカー「ネクスペリア」の半導体不足が要因という。ホンダは一部の部品でネクスペリア製の半導体を使用している。日本では鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）と埼玉製作所（埼玉県寄居町）で来年１月５、６日に生産を止め、７〜９日は減産する。中国では今月２９日〜来年１月２日、現地