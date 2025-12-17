俳優のディーン・フジオカが、“セリアック病”であることを告白。グルテンに反応する自己免疫疾患のため、グルテンフリーのパンで手料理をしていることなどを語った。【映像】自作のパン料理ディーンは、12月15日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。最近ハマっている食べ物を聞かれると「オーブンを買いまして」と切り出し「パンを美味しく食べたいなと思って」とその理由を明かした。ディーンは、新しく購入し