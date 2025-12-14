「来年はエース級になってほしいですよね。今年の時点でもエース級の力はありましたけど。すばらしいボールを持っているのは一目瞭然ですし、誰もが認めるはずです。故障さえなければ、ピッチャーの中心になってくれると思います」大学日本代表の鈴木英之監督（関西国際大）の口をついたのは、賛辞のオンパレードだった。最速154キロを誇る青学大・鈴木泰成photo by Kikuchi Takahiro【自己評価は「まだまだ粗削り」】12月５