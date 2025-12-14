欧州で、日本の軽自動車を参考にする新規格「Eカー」構想が進んでいる。規格の詳細によっては、日本メーカーが得意の技術力を生かす大きなチャンスになる。ただし、課題も横たわる。まず、規格作りをリードできるか。そして、ライバルとなりそうな韓国メーカーの存在も見逃せない。【前後編の後編】（ジャーナリスト井元康一郎）>>前編『スズキでもダイハツでもない…日本の軽自動車の「レベルを爆上げ」したメーカーの実