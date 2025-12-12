¸µ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤¬ÏÃÂê¤À¡£¥Õ¥ê¡¼Å¾¸þÄ¾¸å¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¸å²ù¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Î¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¤½¤Î¡È¸å²ù¡É¤Î³Ì¤òÆÍ¤­ÇË¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶¦´¶¤ä¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²ó¤Ï¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤âÊüÁ÷¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡É¤È