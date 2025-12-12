今年9月、名古屋市の小学校教諭が女子児童を撮影するために、教室内に小型カメラを設置した疑いで逮捕。当時9歳の女児の下着を盗撮し、グループチャットで共有するなど、その下劣な犯行が明るみになった。この衝撃的な事件を受けて、名古屋市の教育委員会は、12月から新たな盗撮対策を講じるという。【写真】「9歳女児の下着を盗撮」盗撮犯、名古屋市が打ち出した施策名古屋市教育委員会が取った“盗撮対策”「今月から新たに“