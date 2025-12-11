SEVENTEENのスングァンさんが10日に都内で開催された「FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」に登場。会場には550人のファンが集まり、大きな拍手と歓声でスングァンさんとのひとときを過ごしました。■肌に優しいものが好き、というスングァンのお気に入りアイテムは？ワールドツアー日本公演「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN」を開催しているSEVENTEEN。この日は一人でファンの前