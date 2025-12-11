栃木県小山市で2022年と23年、出産したばかりの女児と男児を殺害し、遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた住所不定、無職伊藤七美子被告（38）の裁判員裁判が11日、宇都宮地裁（児島光夫裁判長）であり、検察側は懲役15年を求刑した。弁護側は保護責任者遺棄致死罪に当たると主張。執行猶予付き判決を求め、結審した。判決は26年1月15日。検察側は論告で、無計画に妊娠し、交際関係を優先するために2人を殺害したと指