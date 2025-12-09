タレントの小野真弓（４４）が、原因不明の疾患に見舞われていたことを明かした。９日に自身のインスタグラムで「こんにちは今日は、おかーさんの人間の病院もみじがきれーい」と通院を伝え、「お腹と背中を中心に湿疹がとんでもなーーーーい事に」と告白。現在は動物保護活動にも取り組んでおり、「おかーさん」として犬や猫と一緒に暮らしている小野。「最初、お外の猫たちと関わる際にいろんな菌に触れることがある