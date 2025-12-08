れいわ新選組の代表選挙が、8日行われ、現代表の山本太郎参議院議員が再選されました。代表選挙は、国会議員の15票、地方議員や支援者などに割り当てられた15票のあわせて30票を巡って争われました。代表選には現代表の山本太郎参議院議員のほか、八幡愛衆議院議員、阪口直人衆議院議員、党のボランティアの青柳光亮氏、高校生の篠原一騎氏のあわせて5人が立候補し、山本氏が過半数の票を集めて再選を果たしました。新代表の任期は