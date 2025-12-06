立憲民主党の安住幹事長＝10月、国会立憲民主党の安住淳幹事長は6日、高市早苗首相が早期の衆院解散・総選挙に踏み切る可能性があるとの見方を示した。「常識では考えられないが、内閣支持率が高いので『今だ』と思って実行する可能性はある」と新潟県燕市で記者団に述べた。「党利党略（による解散）は国民に見透かされる」とけん制。同時に「警戒は怠らず、ちゃんと野党間でスクラムを組む」と強調した。