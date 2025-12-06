ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > カウントダウンコンサートを3年ぶり開催へ STARTO社の発表全文 ジャニーズのカウコン STARTO ENTERTAINMENT エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 カウントダウンコンサートを3年ぶり開催へ STARTO社の発表全文 2025年12月6日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと STARTO社が6日、大みそかのカウントダウンコンサートの開催を発表した 年末年始の風物詩が3年ぶりに復活し、NEWSやSnow Manら総勢12組が出演 公式サイトで「ファンの皆様に特別な時間をお届けできれば」と伝えている ◆STARTO社がカウントダウンコンサート開催を発表 一緒に年越しのひとときを楽しんでいただけますと幸いです starto.jp 記事を読む おすすめ記事 2025年 いばらきネクストツーリズム推進事業「珠玉の企画」第1弾～第3弾 絶賛販売中！ 2025年12月5日 10時0分 「スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These くじ」が「コナミ プレミアムくじ ONLINE」に登場！ 2025年12月5日 17時50分 「ホカ 渋谷」がオープン コミュニティスペースを完備 2025年12月5日 11時0分 八村塁「間違いなく自分に来ると…」 レブロンとの信頼関係が生んだ劇的3P！「一緒の時間が大切だった」 2025年12月5日 13時59分 ＜注目銘柄＞＝すかいらーく、中計の前倒し達成に期待 2025年12月1日 10時0分