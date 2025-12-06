集英社『別冊マーガレット』連載の『うちの弟どもがすみません』がアニメ化決定。ティザービジュアルやティザーPV、キャスト情報、メインスタッフ、公式サイト、公式Xが公開された。＞＞＞PV場面カットやキャラクターなどをチェック！（写真11点）コミックス累計280万部突破のオザキアキラ氏による大人気コミック『うちの弟どもがすみません』(集英社『別冊マーガレット』連載）が2026年にTVアニメ化決定。ティザービジュアルやテ