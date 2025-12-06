『うちの弟どもがすみません』2026年TVアニメ化決定！ キャストに大空直美と増田俊樹、ビジュアル＆PV公開
集英社『別冊マーガレット』連載の『うちの弟どもがすみません』がアニメ化決定。ティザービジュアルやティザーPV、キャスト情報、メインスタッフ、公式サイト、公式Xが公開された。
コミックス累計280万部突破のオザキアキラ氏による大人気コミック『うちの弟どもがすみません』(集英社『別冊マーガレット』連載）が2026年にTVアニメ化決定。ティザービジュアルやティザーPV、キャスト情報、メインスタッフ、公式サイト、公式Xが公開。
ティザーPVでは、アニメ映像とキャストのボイスも一部公開。Lay-duceによるハイクオリティーな映像で、ドキドキと家族としての温かさをアニメーションでもお届けする。
原作のオザキアキラからは、アニメ化お祝いイラストが到着。
さらに成田糸役の大空直美と、成田源役の増田俊樹からもコメントが到着した。
＜成田糸役、大空直美 コメント＞
この度、成田糸役で出演させていただくことになり、とても嬉しく幸せな気持ちです。
新しい家族を大切にしようと、歩み寄ったり、戸惑ったりしながらも、まっすぐな想いを胸に前向きに頑張る糸ちゃん。いつも周りのみんなのことを気にかけて、家族への想いに溢れる優しい糸ちゃん。
原作を読ませていただき、そんな彼女の心の温かさを、尊敬と愛おしく思う気持ちで見つめていました。そんな頑張り屋さんの糸ちゃんの目線から、個性豊かな弟たちとの暮らしの中で過ごす景色を、視聴者の皆さんにお届けできたら、と思っています。
アニメになった成田家も、どうぞ見守っていただければ幸いです！
＜成田源役、増田俊樹 コメント＞
アニメで成田源役を演じさせていただきます、増田俊樹です。
原作を読んで感じた、二人の関係をアニメでも、時にコミカルに、時に温かく表現できたらいいなと、毎話収録に臨んでいます。
兄弟たちがほんと、兄弟そのものでして、原作そのまんまなんじゃないかと思うくらいの兄弟です。特に糸役、大空直美さんは糸そのまんまです。
目が離せないというか、常に一生懸命です。
そんなアニメ成田家も、これからよろしくお願いいたします。
（C）オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会
