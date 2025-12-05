「スティッチ：ファンシネーション」シリーズより、『トロン｜スティッチ』が登場！映画『トロン』風スタイルのキュートなスティッチに首ったけ♪☆格好いい＆可愛いデザイン揃いのスティッチフィギュアをチェック！（写真21点）＞＞＞ディズニーの人気キャラクター「スティッチ」と、さまざまな作品やキャラクターとのコラボレーションが楽しめる「スティッチ：ファンシネーション」シリーズより、『トロン｜スティッチ』が新登