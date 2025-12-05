兵庫県にある高級住宅街・芦屋にはどんな人たちが住んでいるのか。SNSには「芦屋セレブ」たちの暮らしぶりが数多く投稿されているが、そこからは見えてこない「真の芦屋セレブ」の姿があるという。『誰も知らない「芦屋」の真実 最高級邸宅街にはどんな人が住んでいるか』（講談社＋α新書）を書いたフリーライターの加藤慶さんに聞いた――。（第3回）■「約18畳の犬専用部屋」を用意するセレブ――芦屋に住むお金持ちはどのよう