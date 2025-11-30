Ｊ１鹿島の鈴木優磨（２９）が、サッカー解説者の松木安太郎氏から日本代表入りを期待された。松木氏はＤＡＺＮで配信された３０日の東京Ｖ―鹿島戦（味スタ）の解説を務め、試合前開始前に「鈴木選手も代表に選ばれてもいいくらいの選手だから」と語った。ここまでピッチ上のパフォーマンスはもちろんのこと、精神的支柱としてチームを引っ張る姿勢は、代表選手として、Ｊリーグ創設時にＶ川崎（現・東京Ｖの監督を務めた松木