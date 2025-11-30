シンガポールで開催中の「Anime Festival Asia Singapore 2025」のステージ上にて全世界に向けてTOHO animationが贈る「ゴジラ」新作アニメシリーズの制作決定が発表され、コンセプトアートが公開された。1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。2023年に公開された『ゴジラ-1.0』は国内だけでなく全世界でも大ヒットとなり、第96回アカデミー賞（R）視覚効果賞を獲