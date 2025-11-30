豆腐を使ったお菓子が人気だ。低カロリーながらたんぱく質が豊富な食材。スーパーなどでは様々な「豆腐スイーツ」の発売が相次いでいる。自宅で気軽に作ることもできる。（加藤亮）東京都渋谷区のスーパー「ライフセントラルスクエア恵比寿ガーデンプレイス店」の豆腐売り場を訪れると、バータイプやプリンなど十数種類の豆腐スイーツが並んでいた。価格は２００〜３００円台が中心。運営する「ライフコーポレーション」によ