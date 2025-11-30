北朝鮮の金正恩総書記が参加する行事は「1号行事」と呼ばれ、最も重要視されるイベントだ。国営テレビは労働者と軍人が整然と並び、華やかな雰囲気で指導者を迎える姿を放送するが、現場の実態はまったく異なると韓国の独立系メディア「サンドタイムズ」が伝えた。北朝鮮市民の証言によれば、式典は午前9時開始でありながら、動員された数千人は午前3〜4時には現場集合を命じられ、周囲に何もない野外で、身動きもできない状態のま