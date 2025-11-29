警視庁赤坂署は２９日、徳島県議の古川広志容疑者（６４）（徳島市住吉）を性的姿態撮影処罰法違反（撮影）容疑で逮捕した。同署幹部によると、古川容疑者は２８日夜、東京都港区赤坂のホテルの一室で、派遣型風俗店の２０歳代の女性従業員の裸をスマートフォンで盗撮した疑い。調べに「間違いない」と容疑を認めている。古川容疑者は２０１５年４月に初当選。現在３期目で公明党県議団に所属している。都内で開かれる会合に