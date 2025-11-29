米大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチローさんが２９日、埼玉県和光市内で行われたスポーツイベントに男子テニスの錦織圭、サッカー元日本代表の内田篤人さんと参加した。イベントでは、イチローさんがテニスとサッカーを体験する場面もあった。テニスでは錦織からラケットの握り方や打ち方を教わった後、錦織のサーブを５本以内で打ち返すチャンレジに挑戦。ラケットには当てたもののボールがネットにかかると、悔しそう