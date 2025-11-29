韓国の代表的な暗号資産（仮想通貨）取引所アップビットで発生した約445億ウォン（約50億円）規模のハッキングについて、北朝鮮のサイバー攻撃組織「ラザルス」が関与した可能性が浮上している。28日、韓国国内のセキュリティ業界によると、政府当局は今回の不正流出事件の背後に北朝鮮偵察総局傘下のハッカー集団ラザルスが存在する可能性を排除せず、調査を進めているという。取引所を運営するドゥナム社はすでに金融監督院およ