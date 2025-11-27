寒い時期は入浴後、体が温まった状態で布団に入りたいと思う人が多いと思います。しかし、入浴直後に布団に入ると寝付きが悪くなることがあります。そもそも、良質な睡眠を取りたい場合、入浴は就寝の何時間前までに済ませるのが理想的なのでしょうか。体温と睡眠の仕組みや、寒い時期の入浴後の過ごし方などについて、上級睡眠健康指導士の山本智子さんに聞きました。【要注意】あなたはやってない！？これが、睡眠の質を悪化