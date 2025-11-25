ホテルの宿泊時に絶対にやってはいけない行為について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。【要注意】「えっ…」これがホテル宿泊時の“NG行為”です！公式TikTokアカウントでは「1名利用宿泊代で2名泊まってもバレない？」というタイトルの動画を公開。この動画では「1名利用の宿泊代で2名泊まっても実際全然バレへんのちゃうかな〜」と言う人に対し、スタッフが「普通にバレます