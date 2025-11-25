ホテルの宿泊時に絶対にやってはいけない行為について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

【要注意】「えっ…」 これがホテル宿泊時の“NG行為”です！

公式TikTokアカウントでは「1名利用宿泊代で2名泊まってもバレない？」というタイトルの動画を公開。この動画では「1名利用の宿泊代で2名泊まっても実際全然バレへんのちゃうかな〜」と言う人に対し、スタッフが「普通にバレます！」と警告。

警告を受けた人が「夜中にロビーに誰もいなければバレないんじゃないですか？」と質問すると、スタッフは「バレないとかではなく無銭宿泊は犯罪です！」と返答し、「見つけた瞬間、声を掛けさせていただきます」と述べています。

この投稿に対し、SNS上では「バレます」「宿泊しなければいい？」「ルールは守りましょう」「グランピングで働いているけど、ほんとにいる 2名で予約で4名でダブルカップルお泊まりデートでした」などの声が上がっています。

ホテルによっては、宿泊者以外の人を客室に招く行為を禁止しています。ホテルに宿泊する際は気を付けましょう。