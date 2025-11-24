アニメ『アンデッドアンラック』のTVスペシャル ”Winter編” が、12月25日（木）24：10から、MBS／TBS系28局にて全国同時放送開始が決定、メインビジュアルとメインPVが公開された。またTVシリーズに引き続き、主題歌は女王蜂に決定した。＞＞＞メインPV場面カットや女王蜂をチェック！（写真12点）『週刊少年ジャンプ』で連載され、「次にくるマンガ大賞2020」コミックス部門にて第1位を受賞した話題作『アンデッドアンラック』