【アンデッドアンラック】Winter編は12月25日放送！ メインビジュ＆PV公開！ 主題歌は女王蜂
アニメ『アンデッドアンラック』のTVスペシャル ”Winter編” が、12月25日（木）24：10から、MBS／TBS系28局にて全国同時放送開始が決定、メインビジュアルとメインPVが公開された。またTVシリーズに引き続き、主題歌は女王蜂に決定した。
＞＞＞メインPV場面カットや女王蜂をチェック！（写真12点）
『週刊少年ジャンプ』で連載され、「次にくるマンガ大賞2020」コミックス部門にて第1位を受賞した話題作『アンデッドアンラック』（原作：戸塚慶文）。2023年10月から2024年3月までTVアニメシリーズが放送され、壮大な物語と謎に満ちた展開が大きな反響を呼んだ。
このたび、TVスペシャルの放送に先駆けてメインビジュアルが公開された。
挑むような表情を浮かべるアンディと風子、そして、その背後には激しい火花を散らして戦うジュイスとビリーの姿が。さらに炎を纏ったUMAバーンと腐敗の能力をもつUMAスポイルが大迫力でぶつかり合う様子が描かれ、その背後には世界の均衡を保つために生まれたUMAバランスが顔を覗かせている。Winter編で展開する熾烈な戦いを予感させるようなメインビジュアルとなっている。
また、最新映像を収録したメインPVも公開。傭兵時代のビリーの隠されたエピソードに加え、荒れ狂う雪山や、広大な空を舞台にダイナミックなアクションシーンの数々が展開。さらに、新キャラクターのテラーや、新たなUMAバランスの登場など、Winter編の見どころをたっぷりと収めたPVとなっている。
そして、本作の主題歌情報も公開。TVシリーズに引き続き、女王蜂が主題歌を担当。TVシリーズのオープニングテーマ『01』に加え、CDのカップリング曲として収録されているドラマティックな楽曲『02』がTVスペシャルのエンディングテーマを飾る。本編同様に熱く疾走感あふれる主題歌にも注目だ。
さらに、TVSP『アンデッドアンラック Winter編』の放送を記念して、TMSアニメ公式チャンネル、TVer、ABEMAにて『アンデッドアンラック』第1期 （全24話）の無料配信が決定。
TVSPの復習にぜひ第1期をお楽しみを。
（C） 戸塚慶文／集英社・アンデッドアンラック製作委員会
