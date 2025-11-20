ウエニ貿易のキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」から、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のデンジ、レゼ、マキマ、早川アキをイメージしたスマートウォッチが登場。11月25日（火）に予約を開始し、11月28日（金）より発売される。＞＞＞4種類のスマートウォッチをチェック！（写真68点）原作はシリーズ累計発行部数3100万部を突破、現在『少年ジャンプ+』（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。