【劇場版『チェンソーマン』】デンジ、レゼ、マキマ、早川アキをイメージしたスマートウォッチ！
ウエニ貿易のキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」から、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のデンジ、レゼ、マキマ、早川アキをイメージしたスマートウォッチが登場。11月25日（火）に予約を開始し、11月28日（金）より発売される。
原作はシリーズ累計発行部数3100万部を突破、現在『少年ジャンプ+』（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。
著者は『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』など話題作を次々と生みだす鬼才の漫画家・藤本タツキだ。
2022年にはアニメスタジオ MAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など）制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく世界中で高い評価を獲得。現在まで200カ国以上の国と地域で配信されている。
そして今回、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回からつながる物語、【エピソード”レゼ篇”】が映画化。
主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感溢れるバトルアクションと共に描かれる。
主題歌は、世界的ヒットとなったTVアニメのオープニングテーマ『KICK BACK』に続き、米津玄師が再び競演。本作のために書き下ろした『IRIS OUT』が、「レゼ篇」の世界に新たな鼓動を与えている。
そんな劇場版『チェンソーマン レゼ篇』とコラボしたスマートウォッチが登場。デンジ、レゼ、マキマ、早川アキの4モデルをラインナップ。
各キャラクターをイメージしたベルトやオリジナル文字盤を備えたスマートウォッチ。
文字盤には心拍数が一定以上に上昇すると画面のキャラクターが変化する遊び心あふれるギミックを搭載。
さらに、通知があるとポチタが登場するなど、作品の世界観を楽しみながら日常生活を便利にするユニークな仕様を備えている。
わずか14g（ベルトなし）の軽量設計。バンドには柔らかい素材を採用し、長時間の装着でも快適。睡眠時や運動時も心地よくご使用いただけます。スリムな設計で男性でも女性でも日常的に使いやすいデザインです。
急速充電可能で、一回の充電で最大14日もつロングバッテリーを備え、ストレス管理や運動管理も可能。軽量設計で、機能面も充実しています。
デザイン性と実用的な機能性を兼ね備えたスタイリッシュなスマートウォッチです。
それぞれ特別仕様の専用ボックスもご用意。ボタンを押すだけで簡単に付け替えができるカスタムストラップも付属されている。
多機能でクールなスマートウォッチを腕に！
（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社
