おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は、大阪在住のライター・猫田しげるさんが、京都・西院で味わえる新境地の「出汁しゃぶ」をご紹介。〈食べログ3.5以下のうまい店〉グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、大阪在住のライター・猫田しげるさんが、京都・西院で味わえる新境地の「出汁しゃぶ」をご紹介