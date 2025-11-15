¡Ò¿©¤Ù¥í¥°3.5°Ê²¼¤Î¤¦¤Þ¤¤Å¹¡Ó°û¤ß´³¤»¤ë¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö⁉ µþÅÔ¡¦À¾±¡¤Î¡Ö½Ð½Á¤·¤ã¤Ö¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤òÂó¤¯
¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Î¤¢¤Î¿Í¤Ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°3.5°Ê²¼¤Î¤¦¤Þ¤¤Å¹¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦ËÜ´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢Âçºåºß½»¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÇÅÄ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤¬¡¢µþÅÔ¡¦À¾±¡¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¿·¶ÃÏ¤Î¡Ö½Ð½Á¤·¤ã¤Ö¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¥°¥ë¥á¤Ê¤¢¤Î¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¡Ö3.5°Ê²¼¤Î¤¦¤Þ¤¤Å¹¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëËÜ´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢Âçºåºß½»¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÇÅÄ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤¬¡¢µþÅÔ¡¦À¾±¡¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¿·¶ÃÏ¤Î¡Ö½Ð½Á¤·¤ã¤Ö¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£
Èþ¿©¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡ÊÇÅÄÀâ¡Ë¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¹½¤¨¤ëÏÂ¿©µï¼ò²°
¹«¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤Ï¿©¤Ù¥í¥°3.5°Ê¾å¡×¤Ê¤ó¤Æ±½¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡¼¡ª
¿©¤Ù¥í¥°3.5°Ê¾å¤ÎÅ¹¤ÏÁ´ÂÎ¤Î3%¡£¤Ä¤Þ¤ê97%¤Ï3.5°Ê²¼¤À¡£
¿©¤Ù¥í¥°¤Ç¤Ï¸ý¥³¥ß¤òÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤Ç½¸·×¤·¤ÆºÎÅÀ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸ý¥³¥ß¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤ËÅÀ¿ô¤Ï3.5¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¡£
ÅÀ¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¿©ÄÌ¤³¤½¡Ö3.5°Ê²¼¤Î¤¦¤Þ¤¤Å¹¡×¤ËÃíÌÜ¤·¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥°¥ë¥á¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¤¢¤Î¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¡Ö3.5°Ê²¼¤Î¤¦¤Þ¤¤Å¹¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëËÜ´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢Âçºåºß½»¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÇÅÄ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤¬¡¢¥é¥ó¥Á¤âÌë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Îµï¼ò²°¤ò¤´¾Ò²ð¡£µþÅÔ¡¦À¾±¡¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¿·¶ÃÏ¤Î¡Ö½Ð½Á¤·¤ã¤Ö¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä
À¾±¡±Ø¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¾¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Öº´°æÄÌ¡×¤¬º£¡¢Èþ¿©¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤« ¤¤¤ä»ä¤¬¾¡¼ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÏ·ÊÞ¥¥à¥ÁÅ¹¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¤ÎÍÌ¾Å¹¡¢¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¼÷»ÊÅ¹¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¢¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ê¤É¡¢¸¤¤âÊâ¤±¤Ð»Ý¤¤¤â¤ó¤ËÅö¤¿¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÌ¾Å¹Â·¤¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë2020Ç¯9·î¤«¤éÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤½è µþ¤Æ¤ó¤È¤¦¡×¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤¬¤¢¤êÃÄÂÎ»È¤¤¤â¤Ç¤¤ëµï¼ò²°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¾±¡±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë³ØÀ¸¤µ¤ó¸þ¤±¤Î¥¬¥ä¥¬¥ä¤·¤¿¼ò¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿³äË£¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Îµï¼ò²°¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Å¹¼ç¤ÎÂÇ±Û¸Ìé¤µ¤ó¤Ï¡¢18ºÐ¤«¤éÎÁÍý¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢µÀ±à¤ÎÆüËÜÎÁÍý¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ÎÅ¹¤ä¡¢Å´ÈÄ¾Æ¤¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¿Í¤ò·Ð¤Æ¡¢30ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ö¤·¤ã¤ÖÁµ¡×ÎÁÍýÄ¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£11Ç¯¶Ð¤á¤¿¤Î¤Á¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤ËÆÈÎ©¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µû²°¤µ¤ó¤äÆù²°¤µ¤ó¤È¤Î¥ë¡¼¥È¤òÀ¸¤«¤·¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤ÁÇºà¤À¤±¤ò»È¤Ã¤¿ÏÂ¿©¥á¥¤¥ó¤ÎÎÁÍý¤ò½Ð¤½¤¦¤È¡Öµþ¤Æ¤ó¤È¤¦¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢»Ø¤Ë¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡£¹¬±¿¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡ØÅ·¤Î»È¤¤¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¥¨¥¨ÏÃ¤ä¡ª
¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¥é¥ó¥Á¡¢¼ÑµûÄê¿©¤ÎÂä¤ÏÌ£¤·¤ß¤·¤ß
¡Ö½Ð½Á¤·¤ã¤Ö¤òÁ°ÌÌ¤Ë¿ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¥×¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¥Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¥é¥ó¥Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª ÂÇ±Û¤µ¤ó¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
·Ü¤«¤é¤¢¤²Äê¿©1,000±ß¡¢¼ÑµûÄê¿©1,300±ß¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë1,000±ßÂæ¤Î¥é¥ó¥Á¤¬Â·¤¤¡¢ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤âÁ´Éô¼êºî¤ê¡£¤´ÈÓ¤Ï1²ó¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤ª¤«¤ï¤êOK¡£
¤³¤Î¤´ÈÓ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¡£Ê¹¤¯¤È±üÍÍ¤Î¤´¿ÆÂ²¤¬¿·³ã¤Î¥³¥áÇÀ²È¤Ç¡¢¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤òÄ¾Á÷¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤Ê¤¢¡£
¥Ó¥Ó¤é¤º¤Ë¶¯²Ð¤Ç¿æ¤¯¤Î¤¬¥³¥Ä
¡ÖÂä¥¢¥é¤Î¼ÑÉÕ¤±¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Ì£¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê´°àú¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£¾ßÌý¡¢¼ò¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢º½Åü¤Î¤ß¤Î¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤ÆÌ£¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¤·¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¿æ¤Êý¤Î¥³¥Ä¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥Ó¥Ó¤é¤º¤Ë¶¯²Ð¤Ç¡ª¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼å²Ð¤Ç¥³¥È¥³¥È¼Ñ¤ë¤ÈÌ£¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ç¤²¤ë¤Î¤òÉÝ¤¬¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÀãÊ¿Æé¤Ç¡¢¶¯²Ð¤Ç15¡Á20Ê¬¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È´Å¿É¥À¥ì¤¬Ç»¤¯¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤ÆÉ½ÌÌ¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢Ãæ¤ÏÇöÌ£¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£¿©¤Ù¤¿»þ¤Î¤·¤å¤ó¤ÀÉôÊ¬¤ÈÃæ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
½Ð½Á¤¬Ì¿¡£°ìÈÖ½Ð½Á¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ö½Ð½Á¤·¤ã¤Ö¡×¤¬Å¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼
¤ä¤Ã¤È¼çÌò¤Î½Ð½Á¤·¤ã¤ÖÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¡©¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤ª½Ð½Á¤Ç¿©¤Ù¤ë¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ó¤±¡ª¤È¤ÏÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼Â¿©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÇ±Û¤µ¤ó¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÁÍý¤Ï½Ð½Á¤¬´Î¿´¡×¤È¡¢½Ð½Á¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»È¤¦½Ð½Á¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î½Ð½Á¤·¤ã¤Ö¤Ë¤ÏËèÆü2»þ´Ö¤«¤±¤Æº«ÉÛ¤È³ïÀá¤«¤é¼è¤ë°ìÈÖ½Ð½Á¤ò»ÈÍÑ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆÚÆù¡£¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¡¢°ìÈÖ¥¦¥Á¤Î½Ð½Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¥³¥ì¡×¤È¤¤¤¦µþ¤â¤ÁÆÚ¤ò¸·Áª¤·¡¢²ô¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ÆÅ¹¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÀÚ¤êÎ©¤Æ¤ÎÌ£¤Ï°ã¤¦¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾®»®¤Ë¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¶Ã¤¯¤Û¤ÉÆÚÆù¤¬´Å¤¤¡ª ¤½¤·¤Æ¹á¤ê¤¬Èó¾ï¤Ë¾åÉÊ¡£¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ÏÆÚ¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÌ£¤ï¤¦ÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹á¤ê¤ÎÍÌµ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ë¤ª¤¤¤òÍÞ¤¨¤¹¤®¤¿Ìµ½¤ÎÆÚÆù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Öµþ¤â¤ÁÆÚ¡×¤Ï¡¢ÆÚ¤ÎÎÉ¤¤¹á¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉ¡¤ËÈ´¤±¤Ä¤Ä¡¢½¤ß¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡£»é¤â¤È¤í¤±¤Æ½À¤é¤«¤¯¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Ã¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤À¤È¥Ý¥ó¿Ý¤ä¥´¥Þ¤À¤ì¤Ë¤Ä¤±¤ÆÌ£¤ï¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½Ð½Á¤·¤ã¤Ö¤Ï¡Ö¤Ä¤æ¤´¤È°û¤á¤ë¡×¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÌîºÚ¤äÆÚÆù¤ò¼Ñ¤Æ½Ð¤¿¥¨¥¥¹¤â¤Þ¤ë¤´¤ÈÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤ªÆÀ¤Êµ¤Ê¬¡£
»é¤¬ÍÏ¤±¤¿¤Ä¤æ¤â°û¤à¤¿¤á¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¡×¤·¤¿ÆÚÆù¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Îä¤á¤Æ¤â»é¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÉâ¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡ª
½Ð½Á¤·¤ã¤Ö¤äÁ°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤É5ÉÊ¤¬½Ð¤ë¥³¡¼¥¹¤¬5,500±ß¡Á
½Ð½Á¤·¤ã¤Ö¤Ï1¿ÍÁ°3,500±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÉÕ¡¢Á°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¤ªÂ¤¤ê¤Ê¤É¤¬ÉÕ¤¯¥³¡¼¥¹5,500±ß¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤´Í÷¤Î¤È¤ª¤êÁÔÎï¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£
ÆâÍÆ¤Ïµ¨ÀáÂØ¤ï¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢òç¤Î¼Ñ¤³¤´¤ê¡¢¼«²ÈÀ½¥¤¥¯¥é醬ÌýÄÒ¤±¡¢¤Ð¤¤³¤Î»Ý¼Ñ¡¢¥ß¥ç¥¦¥¬¼÷»Ê¡¢¥¤¥ï¥·¼ÑÉÕ¡¢¼«²ÈÀ½¤«¤é¤¹¤ß¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¤³¤ì¤âÁ´Éô¼êºî¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¥¦¥Á¤ÏÄÒÊª°Ê³°¡¢Ä´Ì£ÎÁ°ì¤Ä¤«¤é¤¹¤Ù¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥¤¥¯¥é¤Î¾ßÌýÄÒ¤±¤â¡¢ºÇ¶á¤Ïºú¤¬³Í¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¶Ú»Ò¤Î»ÅÆþ¤ì¤«¤é°ì¶ìÏ«¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µÀ±à¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬À¾±¡²Á³Ê¤Ç¡£¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¥¢¥é¥«¥ë¥È¤âËÉÙ
ÉÊ½ñ¤¤Ë¤Ï¤ªÂ¤¤ê¤äµû¡¢Æù¡¢¼÷»Ê¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥é¥«¥ë¥È¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¶Ã¤¯¤Î¤¬¡¢¤ªÂ¤¤êÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ã¤×¤ê¡ª ¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢òç¤Î¾Æ¤Áú¡¢ËÜ¥Þ¥°¥í¡¢¥¢¥¸¡¢Âä¡¢Ìæ¹Ã¥¤¥«¤Ç¤·¤¿¡£µû²ð¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Îµû²°¤µ¤ó¤«¤éÄ¾Á÷¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¡û¡û»º¡Ù¡ØÅ·Á³¡Ù¤Ê¤É¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÆü°ìÈÖÎÉ¤¤»ºÃÏ¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³»º¤Ç¤âÍÜ¿£¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
³Î¤«¤Ë¡£¡Ö¡û¡û»º¤Ê¤é¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡ÖÅ·Á³¤ÏÍÜ¿£¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÆþ´Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸Ê¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤³¤Þ¤Ç¼ò¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂÇ±Û¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ¼ò¤¬¤«¤Ê¤ê¤ª¹¥¤¤Ê¤½¤¦¤Ç¡¢¥»¥ì¥¯¥È¤â¤«¤Ê¤ê¥Ä¥Ü¤ò¤Ä¤¯¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÆàÎÉ¤Î¡Ö¤ß¤à¤í¿ù¡×¤Ë¡¢µÜ¾ë¤Î¡ÖÆü¹â¸«¡×¤Ê¤ó¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£½ãÊÆ¡¢½ãÊÆ¶ã¾ú¤òÃæ¿´¤ËÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ò¤Ë¹ç¤¦¥¢¥Æ¤Ï¹ç³û¥í¡¼¥¹1,000±ß¡£¹ç³û¤ò¾Æ¤¤¤Æ¥Ö¥¤¥è¥ó¤äÇ»¸ý¡¦Çö¸ý¾ßÌý¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÏÂÉ÷¥¿¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¾ø¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¡¢¤³¤ì¤â¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼òºè·Ï¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤´ÈÓ¤â¤Î¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤ËÂ·¤¦¤Î¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç°ì¿Í°û¤ß¤«¤é¡¢ÀÜÂÔ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°û¤ß²ñ¡¢±ã²ñ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
Ëº¤ì¤ë¤Ê¤«¤ì¡ª Ìë¤ÎÄù¤á¤´ÈÓ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢Âä¤Î½Ð½ÁÃãÄÒ¤±¡£¤³¤Á¤é¤â¼«²ÈÀ½¤ÎÄÒ¤±¥À¥ì¤¬·è¤á¼ê¤Ç¡¢¾ßÌý¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¼ò¤Ê¤É¤Çºî¤Ã¤¿ÅÚº´¾ßÌý¤Ë½Ð½Á¤ä¸ÕËã¤ò²Ã¤¨¤Æ¹á¤Ð¤·¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âä¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤Æ¤â¡¢¤ª½Ð½Á¤ò¤«¤±¤Æ¤âÎÉ¤·¡£
¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤ª½Ð½Á¤ò¤«¤±¤ë¤È·Ú¤¯Ç®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÂäÃãÄÒ¤±¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬¹Í¤¨½Ð¤·¤¿À¤µª¤ÎÂçÈ¯ÌÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ã¤Æ¸À¤¤²á¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤«¤é±ã²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ì½ê¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¡£2»þ´Ö°û¤ßÊüÂê2,800±ß¤â¤¢¤ê¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¤â¥³¡¼¥¹¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤âOK¡£½Ð½Á¤·¤ã¤Ö¡¢40¡Á60Âå¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤Ë¤«¤Ê¤ê¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤«¤È¡ª
¤½¤¦¤½¤¦¡¢¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡×¤â¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ÃÊ½Å10,780±ß¡¢2ÃÊ½Å20,680±ß¤Ç¡¢12·î24Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½Ìó¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡Á¡£¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
