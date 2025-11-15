注目店が続々とオープンするなど、フレンチの当たり年とも言える2025年。東京・麻布十番に新たなフレンチレストラン「harvest project」が誕生した。【噂の新店】「harvest project」2025年は何かとフレンチが元気だ。二つ星レストラン出身のシェフが始めたワンオペカウンターフレンチもあれば、アラカルト主体のビストロに実力シェフのイノベーティブ系フレンチ、そして久方ぶりのグランメゾン級レストランなど。注目店が目白押し