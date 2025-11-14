オムロン ヘルスケアは2025年11月12日、都内で記者発表会を行い、心電事業において、家庭から医療領域へと事業拡大していくと発表した。そのための新たなビジネスモデルとして2つの取り組みを紹介した。また、この取り組みの一環として、インドでAI心電図解析サービスを展開しているTRICOG HEALTH INDIA PRIVATE LIMITED社（トライコグ）に追加投資を実施したことを発表した。会見では、オムロン ヘルスケア代表取締役社長・岡田歩