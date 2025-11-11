株式会社リンスコネクトは、ビル・工場の設備機器自動化に対応する「マルチI/Oモジュール」を2025年12月1日より販売開始します。世界共通プロトコル“MODbus-RTU”と“BACnet”の両方に対応した、合計29ポートが一体型となったコンパクトな設計が特徴です。2025年11月19日より開催される「IIFES2025」にて国内初披露されます。 リンスコネクト「マルチI/Oモジュール」  発売日：2025年12月1日(月)ビル・工場の設備