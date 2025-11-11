“MODbus-RTU”と“BACnet”の両方に対応！リンスコネクト「マルチI/Oモジュール」
株式会社リンスコネクトは、ビル・工場の設備機器自動化に対応する「マルチI/Oモジュール」を2025年12月1日より販売開始します。
世界共通プロトコル“MODbus-RTU”と“BACnet”の両方に対応した、合計29ポートが一体型となったコンパクトな設計が特徴です。
2025年11月19日より開催される「IIFES2025」にて国内初披露されます。
リンスコネクト「マルチI/Oモジュール」
発売日：2025年12月1日(月)
ビル・工場の設備機器自動化は、従来の個別制御から集中管理による”見える化”やエネルギー消費削減が注目されています。
リンスコネクトは、この流れを担う“MODbus-RTU”や“BACnet”の国内ニーズ拡大に応え、両プロトコルに対応した画期的な「マルチI/Oモジュール」を発売します。
特徴
1. 大幅なコストダウン
リンスコネクト比で約50％のコストダウンを実現します(5モジュール分比較)。
2. 制御盤内のスペースセーブ
リンスコネクト比で約34％の省スペース化を達成(幅190mm→125mm)。
3. 制御盤配線時間の短縮
モジュールが1つのため、複数モジュール間の配線作業が不要になります。
仕様
プロトコル：MODbus-RTU ,BACnet/SC
合計ポート数：29個
・デジタル入力：12
・アナログ入力：7
・デジタル出力：8
・アナログ出力：2
供給電源：24VDC
IIFES 2025 〜オートメーションと計測の先端技術展〜
開催期間：2025年11月19日(水)〜21日(金)
開催場所：東京ビッグサイト 東4・5・6ホール (リンスコネクト小間位置 6号館 6-34)
本製品は「IIFES 2025」にて国内初披露されます。
会場ではその他、様々なI/Oやサイバー攻撃に強いBACnet S/Cルーターなども展示される予定です。
制御盤のコストダウンと省スペース化に貢献する新しいI/Oモジュール！
リンスコネクト「マルチI/Oモジュール」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post “MODbus-RTU”と“BACnet”の両方に対応！リンスコネクト「マルチI/Oモジュール」 appeared first on Dtimes.