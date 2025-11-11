アメリカ政府はTP-Link製ルーターを使用することについてリスク評価を行い、国家安全保障上の理由から「販売禁止が妥当である」と結論付け、規制を提案しています。このTP-Link製品禁止案について、セキュリティアドバイザーのブライアン・クレブス氏が自身のブログで疑問を呈しています。Drilling Down on Uncle Sam’s Proposed TP-Link Ban - Krebs on Securityhttps://krebsonsecurity.com/2025/11/drilling-down-on-uncle-sam