AIは歌詞や編曲まで生み出せるほど進化し、すでに商業作品に活用できる水準にある。そう語るのは、FRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」「NEW KAWAII」など多くの有名アイドルやシンガーに楽曲提供をしている作詞作曲家・ヤマモトショウだ。しかし、その一方で「AIでは超えられない領域がある」とも指摘する。音楽におけるAIの可能性と限界、そして創作の本質に迫る。※本稿は、ヤマモトショウ『歌う言葉 考える音――世