サウジアラビア１部アルナスルのポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウドが、ジョルージナ・ロドリゲスさんへのプロポーズに関する意外なエピソードを明かした。２０１６年から交際してきた両者は、８月についに婚約した。ロドリゲスさんが自身のインスタグラムで披露した巨大なダイヤモンドの指輪は大きな話題に。スペインメディア「ムンド・デポルティボ」は６００万ユーロ（約１０億３８００万円）以上と推定した。