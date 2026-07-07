ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > C・ロナウド、散った…ポルトガル代表、痛恨の失点で終戦 北中米W杯 北中米ワールドカップ ポルトガル代表 スポーツニュース・トピックス クリスティアーノ・ロナウド スポニチアネックス C・ロナウド、散った…ポルトガル代表、痛恨の失点で終戦 北中米W杯 2026年7月7日 6時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北中米W杯、ポルトガルがスペインに0―1で敗れベスト8進出を逃した 後半アディショナルタイムに失点し、2大会連続ベスト8進出とならず 最後のW杯と明言したC・ロナウドは決定機なく、今大会3ゴールで幕を閉じた ◆W杯最後の試合となった、クリスティアーノ・ロナウド41歳レジェンド🇵🇹史上初6大会連続得点のロナウド最後のワールドカップは涙でピッチを去ることに😢🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド16🆚ポルトガル×スペイン📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN pic.twitter.com/VthIJyRL9c— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 6, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/07 07:45 騒動渦中のアメリカ代表FWバログン ベルギー戦の先発メンバーに名を連ねる 記事時間 07/07 07:15 スペイン代表の守護神・シモン、また快挙達成…W杯最長無失点「609分」に 記事時間 07/07 06:20 ポルトガル代表、ベスト16で敗退…後半ATに悲劇が待っていた 北中米W杯