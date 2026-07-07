騒動渦中のアメリカ代表FWバログン ベルギー戦の先発メンバーに名を連ねる

スペイン代表の守護神・シモン、また快挙達成…W杯最長無失点「609分」に

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ポルトガル代表、ベスト16で敗退…後半ATに悲劇が待っていた 北中米W杯