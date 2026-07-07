ニューストップ > スポーツニュース > ポルトガル代表、ベスト16で敗退…後半ATに悲劇が待っていた 北中米W… 北中米ワールドカップ ポルトガル代表 スポーツニュース・トピックス ABEMA TIMES ポルトガル代表、ベスト16で敗退…後半ATに悲劇が待っていた 北中米W杯 2026年7月7日 6時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北中米W杯、ラウンド16でポルトガルとスペインが対戦した 後半アディッショナルタイム、スペインのMFメリーノが決勝ゴールを決める スペインの先制点が決勝ゴールとなり、ポルトガル代表はベスト16で敗退した ◆ポルトガル代表、後半ATに痛恨の決勝ゴール献上アディショナルタイムに試合が動いた⚽️FKを素早く蹴り出しメリーノが先制弾🇪🇸🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド16🆚ポルトガル×スペイン📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/uMHWe5kuex— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 6, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/07 07:45 騒動渦中のアメリカ代表FWバログン ベルギー戦の先発メンバーに名を連ねる 記事時間 07/07 07:15 スペイン代表の守護神・シモン、また快挙達成…W杯最長無失点「609分」に 記事時間 ポルトガル代表、ベスト16で敗退…後半ATに悲劇が待っていた 北中米W杯