食事の際、すりおろした山芋が余って困ったことはありませんか。余った山芋を冷凍保存する方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、Xの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これが山芋の冷凍保存法です！ニチレイフーズは「山芋は、すりおろして1食分ずつ冷凍するととっても便利です」と投稿。山芋を冷凍保存する方法につい