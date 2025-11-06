米連邦最高裁の外を米国国旗を持って歩く人＝5日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦最高裁は5日、トランプ米政権が発動した「相互関税」などの合法性を巡る訴訟の口頭弁論を開いた。共和党政権と価値観が近い保守派の判事からも、追加関税が法律に基づく大統領権限の範囲内かどうか疑問視する声が上がった。一方、原告側の主張を追及する場面もあり、結論は見通せない。米メディアによると、年内に判決が