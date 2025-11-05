ＵＦＯか、魔女か…。メキシコの元大統領候補で元ヌエボ・レオン州知事の“エル・ブロンコ”ことハイメ・ロドリゲス・カルデロン氏が、自身の牧場近くで撮影されたオレンジ色に輝く球体の動画をフェイスブックに投稿し、話題となっている。メキシコメディア「エクセルシオール」などが先日、報じた。撮影はハロウィーン直前だっただけに魔女を疑う声もある。１０月下旬に８か所の別々の防犯カメラなどが捉えた動画で、時間は午