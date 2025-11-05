【ロンドン＝横堀裕也】サッカー元イングランド代表主将のデービッド・ベッカム氏（５０）が４日、ロンドン近郊のウィンザー城で、チャールズ英国王から「ナイト」の称号を授与された。サッカーのイングランド・プレミアリーグの強豪マンチェスター・ユナイテッドなどでの活躍に加え、国連児童基金（ユニセフ）の親善大使やチャールズ国王が設立した慈善団体の大使を務めるなど、社会貢献活動も評価された。国王からメダルを