今年、韓国産の海苔の輸出額が初めて年間10億ドル（日本円＝約1541億円）を突破する見通しだ。【関連】韓国最大の生産地で数千トン捨てられる生海苔…なぜ？11月3日、韓国農水産食品流通公社（aT）の「農食品輸出情報」によると、今年に入って第3四半期までの韓国海苔の輸出額は8億8233万ドル（約1360億円）で、昨年同期（7億7366万ドル＝約1192億円）より約14.0％増加した。これは10年前の2015年1〜3四半期（2億2225万ドル＝約342