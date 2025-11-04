【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は4日、北朝鮮が今月1、3両日にそれぞれ黄海北部に向けて放射砲（多連装ロケット砲）約10発を発射したと明らかにした。1日は中韓首脳会談、3日は米韓国防長官による板門店訪問の日で、韓国の外交日程に合わせて存在感を示そうとした可能性がある。米韓が詳細を分析している。韓国軍によると、北朝鮮は1日午後3時ごろ（日本時間同）と3日午後4時ごろに放射砲を発射した。韓国メディアによると